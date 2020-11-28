الأمن التركي يوقف 22 عراقيا وسط البلاد

2020/11/28 | 17:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة…

أعلنت قوات الأمن التركية السبت، أنها أوقفت 22 شخصا يحملون الجنسية العراقية، في ولاية يوزغات وسط البلاد.

وأفادت وكالة أنباء “الأناضول” إلى أن العملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن، بالتنسيق مع الإدعاء العام بالولاية”.

ولفتت الوكالة إلى أنه وإثر حملة مداهمات لأماكن المطلوبين في مركز الولاية وقضاء “سورغون” التابع لها، أوقفت الفرق 22 شخصا يحملون الجنسية العراقية”.

وتتواصل الإجراءات بحق الموقوفين في مديرية الأمن التركية.

ودعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، السبت، الحكومة الى ايضاح موقفها ازاء مايتعرض له العراقيون في الخارج.انتهى25س

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