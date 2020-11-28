2020/11/28 | 17:23 - المصدر: عين العراق

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السبت 28 نوفمبر 2020 | 05:22 مساءً | عدد القراءات : 2

سوء الاحوال الجوية والبحرية يتسبب بإيقاف الملاحة في خور عبد الله

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، السبت، عن توقف الملاحة في قناة خور عبدالله بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة في اليومين الماضيين.

وقال المدير العام للشركة فرحان محيسن الفرطوسي في بيان ان "سوء الاحوال البحرية و تأثرها بحالة الطقس تسبب بتوقف عملية ارسال بدل الطواقم للموانئ النفطية ( البصرة - العمية ) ، موضحاً ان "ادارة الشركة تهتم اولاً بسلامة الكوادر البحرية العاملة في الموانئ".

واضاف الفرطوسي "وجهنا بإيقاف أعمال الملاحة البحرية في قناة خور عبدالله بسبب حالة البحر الغير مستقرة حفاظاً على سلامة الجميع"، مشيراً الى ان "الكوادر الملاحية ستعاود استئناف نشاطها بعد استقرار حالة الطقس".

تجدر الاشارة الى ان قسم السيطرة و التوجيه البحري في الشركة العامة لموانئ العراق ، اصدر تعليماته بضرورة ايقاف الملاحة في قناة خور عبدالله للسفن والوحدات البحرية القادمة و المغادرة لموانئ ام قصر و خور الزبير، بسبب شدة الرياح و ارتفاع الأمواج و حفاظاً على امن و سلامة السفن و الطواقم العاملة عليها.

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