أمين بغداد: مستعدون لموجات الأمطار ومحطات التصريف ’فارغة’

2020/11/28 | 17:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد أمين بغداد، علاء معن، السبت، استمرار استعدادات أمانة العاصمة لموجات الأمطار المقبلة، فيما أشاد بإسناد الوزارات للأمانة في أعمالها خلال الايام الماضية.



وقال معن في تصريح صحفي تابعه "ناس" (28 تشرين الثاني 2020) إن "الاستعدادات جارية، حيث قامت الأمانة بتنظيف المحطات بشكل تام، وتصفيرها من المياه، وتصريف المياه في خطوط النقل، وإدامتها"، لافتاً إلى "وجود شدّات مطرية، بسحب إبلاغات الأنواء الجوية".

وأضاف أنه "لدينا غرفة عمليات مشكلة من كل الوزارات الأمنية مثل الدفاع والداخلية، وعمليات بغداد, والحشد الشعبي، ووزارة النفط ووزارة النقل، وكل الوزارات الساندة".

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى اليوم، زيارة إلى المحطات في العاصمة بغداد، للإطلاع على آخر الاستعدادات".





ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق، بتجاوز المشاكل التي واجهت عمل الكوادر الخدمية في محافظة بغداد، وتكثيف الاستعدادات لمواجهة مياه الأمطار.





وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اطلع على الاستعدادات المستمرة لتأمين عملية تصريف مياه الأمطار، وزار إحدى محطات تصريف المياه في جانب الكرخ، والتقى بالكوادر العاملة فيها".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي تابع ميدانياً التحضيرات والاستعدادات التي اتخذتها الكوادر الخدمية في أمانة بغداد والأجهزة الخدمية الأخرى، من أجل تأمين تصريف مياه الأمطار".

وبحسب البيان، "وجّه رئيس الوزراء بتجاوز المشاكل التي واجهت عمل هذه الكوادر، واستباق التوقفات رغم العقبات البنيوية التي تعتري شبكة تصريف المياه في عموم البلاد، إذ أنها مازالت تعاني من التقادم وعدم التحديث، كما أنها لا تواكب الزيادة السكانية التي حصلت في جميع الأحياء السكنية لمدينة بغداد".

وحث الكاظمي العاملين، على "تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبذل قصارى الجهود الاستثنائية ، فهي مسؤولية أجهزة الدولة تجاه المواطن، مبيّناً أن المواطن العراقي يستحق أن ينال أفضل الخدمات، وتوفير الحياة الكريمة له".

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