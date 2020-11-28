2020/11/28 | 17:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل عام فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على أبو زينب اللامي، القيادي في كتائب حزب الله المصنفة على لائحة الإرهاب الأميركية، لتنسيقه عمليات القناصة ضد متظاهرين عزّل، حينما اندلعت أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في العراق منذ عقود.

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