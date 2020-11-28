2020/11/28 | 17:23 - المصدر: سفن سكاي

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تقدم فريق الزوراء في لائحة الدوري الممتاز بكرة القدم بعد فوزه عصر اليوم السبت على فريق الحدود بهدفين مقابل هدف واحد بملعب التاجي في الجولة الخامسة .

الزوراء رفع رصيده الى تسع نقاط بفوزه الثاني المتحقق بعد فوزه على الطلبة بهدفين وتعادل مع الشرطة والنفط والجوية بهدف واحد

ولقي الحدود خسارته الاولى في المسابقة مختفظا برصيده السابق 4 نقاط كسبها من 4 تعادلات مع نفط البصرة بهدف واحد ومع الكهرباء بهدفين ومع الميناء من دون اهداف ومع الصناعات سلبا.

وافتتح الزوراء التسجيل عبر مدافعه نجم شوان في الدقيقة 30 منهيا الشوط الاول بهذه النتيجة واضاف الهداف علاء عبد الزهرة الهدف الثاني للزوراء

وقلص الحدود الفارق بهدف متأخر لم يشفع له في انقاذه من الخسارة الاولى له

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوراء يوقع الخسارة الاولى بالحدود 7 SKY TV.

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