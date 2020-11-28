2020/11/28 | 17:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أجل تسهيل فهم المناهج بطرق مبسطة ..

وزارة التربية تنشر "رموز" الترددات الخاصة بالتلفزيون التربوي الذي يعتبر مدخلاً مهماً ووسيلة رئيسية لتفاعل التلاميذ والطلبة في المراحل الدراسية كافة مع أنشطة المحتوى التعليمي الإلكتروني الرقمي في ظل استمرار جائحة "كورونا" .

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