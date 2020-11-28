فرض حظر التجوال الكامل في ذي قار وأوامر بانتشار أمني مكثف

2020/11/28 | 17:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن قائد شرطة ذي قار والمنشات، اللواء عودة سالم عبود، السبت، فرض حظر التجوال الكامل في المحافظة وانتشار امني مكثف.

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