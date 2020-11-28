لجنة التعديلات الدستورية : اجتماع مناقشة المادة 140 سيعقد خلال الايام المقبلـة

2020/11/28 | 17:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تعهدت اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات الدستورية ، بعقد اجتماع جديد لمناقشة المادة 140 خلال الايام المقبلـة ./انتهى5

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