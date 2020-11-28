اصابة خمسة أشخاص من عائلة واحدة بانهيار سقف منزلهم جراء سقوط الأمطار جنوب الحلة

2020/11/28 | 17:44 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/أصيب خمسة أشخاص من عائلة واحدة في ناحية الشوملي جنوب الحلة بسبب سقوط سقف منزلهم نتيجة الأمطار الغزيرة .وقال مصدر في شرطة بابل"أن قوة من دفاع المدني تمكنت اليوم السبت من إنقاذ عائله مكونة من خمسة أشخاص في ناحية الشوملي جنوب الحلة بعد أن سقط سقف منزلهم جراء سقوط الأمطار الغزيرة .واضاف أن حالة اثنين من أفراد الأسرة خطرة وتم نقلهم إلى مستشفى الحلة الجراحي للعلاج"./انتهى

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