العراق..شرطة ذي قار تعلن فرض حظر التجوال الكامل في المحافظة

2020/11/28 | 17:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة ذي قار والمنشات، اللواء عودة سالم عبود، السبت، فرض حظر التجوال الكامل في المحافظة وانتشار امني مكثف....

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