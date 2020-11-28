كرة السلة.. ذي قار يهزم السلام الرياضي السوري بلقاء ودي

2020/11/28 | 17:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]فاز فريق ذي قار العراقي، على فريق السلام السوري، بنتيجة 33-28 نقطة في المباراة الودية بكرة السلة على الكراسي المتحركة التي أقيمت في الصالة التدريبية بملعب خالد بن الوليد في حمص.

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