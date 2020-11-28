سوء الأحوال الجوية تعصف بطواقم الملاحة العراقية وتوقف السفن في خور عبدالله

2020/11/28 | 17:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق عن توقف الملاحة في قناة خور عبدالله بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة في اليومين الماضيين، مما تعذر أجراء عملية ارسال بدل الطواقم البحرية العاملة في الموانئ النفطية الواقعة في المياه الاقليمية العراقية من الخليج العربي .

و ذكر المدير العام للشركة فرحان محيسن الفرطوسي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه ان “سوء الاحوال البحرية وتأثرها بحالة الطقس تسبب بتوقف عملية ارسال بدل الطواقم للموانئ النفطية ( البصرة – العمية )”، موضحاً ان “ادارة الشركة تهتم اولاً بسلامة الكوادر البحرية العاملة في الموانئ” .

واضاف الفرطوسي “وجهنا بإيقاف أعمال الملاحة البحرية في قناة خور عبدالله بسبب حالة البحر غير المستقرة حفاظاً على سلامة الجميع ، مشيراً الى ان الكوادر الملاحية ستعاود استئناف نشاطها بعد استقرار حالة الطقس “.

تجدر الاشارة الى ان قسم السيطرة والتوجيه البحري في الشركة العامة لموانئ العراق اصدر تعليماته بضرورة ايقاف الملاحة في قناة خور عبدالله للسفن والوحدات البحرية القادمة والمغادرة لموانئ ام قصر وخور الزبير بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج و حفاظاً على امن وسلامة السفن والطواقم العاملة عليها .

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