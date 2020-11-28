اعتقال 29 عاملا بصالات 'الروليت' في بغداد

2020/11/28 | 17:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاقامة، السبت، عن القبض على ٢٩ مخالفاً في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود، تمكنت مفاز مديرية الإقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني والقطعات الماسكة، من القاء القبض على ٢٩ مخالفاً يحملون مختلف الجنسيات الاجنبية في شارع النضال ببغداد".

واضافت ان "هؤلاء كانوا يعملون في إدارة صالات الروليت"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اصولياً وفق السياقات المعمول بها".





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