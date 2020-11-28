صورة من عملية الداخلية والمخابرات .. القبض على أجانب يعملون في ’الروليت’

2020/11/28 | 17:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت مديرية الإقامة بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، السبت ، القبض على 29 أجنبيا مخالفاً لصوابط وتعليمات الإقامة.



وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2020)، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود، تمكنت مفاز مديرية الإقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني والقطعات الماسكة، من القاء القبض على ٢٩ مخالفاً يحملون مختلف الجنسيات الأجنبية في شارع النضال ببغداد، حيث كان هؤلاء الأشخاص يعملون في إدارة صالات الروليت".

وتابع، "وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً وفق السياقات المعمول بها".

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