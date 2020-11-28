2020/11/28 | 17:54 - المصدر: سفن سكاي

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سجل فريق امانة بغداد ثاني مفاجآت الجولة الخامسة للدوري الممتاز بكرة القدم باسقاطه المتصدر فريق القوة الجوية بهدف واحد في ملعب كربلاء رغم انه امضى معظم وقت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محترفه النيجيري صاموئيل أيكو لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول.

النصف الاول انتهى سلبيا بلا اهداف لكن هدف الانتصار احرزه اللاعب جبار كريم في الدقيقة 51 وشن الجويون هجمات مكثفة تعملق في ردها حارس امانة بغداد سرهنك محسن الذي كان سببا رئيسا في كسب النثاط الثلاث المهمة التي رفعت رصيد الامانة الى 6 نقاط .

الجوية بقي برصيده السابق 10 نقاط بعد تلقيه الخسارة الاولى له على ارض كربلاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد يسقط المتصدر الجوية بعشرة لاعبين 7 SKY TV.

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