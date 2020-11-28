بالصور.. برايتون يعاقب ليفربول بتعادل قاتل

2020/11/28 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرض برايتون التعادل على ضيفه ليفربول بهدف لكل فريق، في المباراة التي احتضنها ملعب فالمر اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف ليفربول ديوجو جوتا (60)، بينما سجل هدف برايتون باسكال جروس (93).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب، بينما رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ16.

شكل ليفربول الخطورة الأولى في الدقيقة الثالثة، بعدما أرسل فابينيو كرة بينية متقنة وصلت لصلاح الخالي من الرقابة، ليستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة مرت إلى جوار القائم.

وأتى الرد من برايتون في الدقيقة العاشرة، بعدما أرسل موباي بينية مميزة، انفرد على إثرها كونولي بأليسون، ليسدد كرة مرت إلى جوار القائم بقليل.

وتحصل برايتون على ركلة جزاء في الدقيقة 19، بعدما تعرض كونولي للإعاقة من قبل ويليامز، ونفذ موباي ركلة الجزاء مسددًا كرة أرضية مرت إلى جوار القائم، ولم يكن القدر رحيمًا بموباي بعدها حيث خرج مصابًا في الدقيقة 23.

هدأت المباراة في الدقائق التالية، قبل أن يعود برايتون للظهور من جديد في الدقيقة 33، بتسديدة من تروسارد من على حدود منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 34، بعدما أرسل فيرمينو كرة بينية رائعة لصلاح انفرد على إثرها برايان وسدد كرة في الشباك، قبل أن يلغي حكم المباراة الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفار بداعي التسلل.

وحاول مينامينو مباغتة رايان بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بخارج القدم في الدقيقة 42، إلا أن حارس برايتون أمسك بها بسهولة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي ببين الفريقين.

وأجرى كلوب تبديله الأول مع بداية الشوط الثاني بنزول هندرسون على حساب ويليامز.

وانطلق ويلبيك من قبل وسط الملعب وتلاعب بكل من فابينيو وهندرسون، قبل أن يسدد من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء كرة أرضية في الدقيقة 54، أمسك بها أليسون.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 60، بعدما مرر صلاح الكرة إلى جوتا، الذي سدد كرة أرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأجرى كلوب التبديل الثاني في الدقيقة 64، بنزول ماني على حساب صلاح، وبدا الاستياء الكبير على وجه المصري وعدم رضاه على ذلك الاستبدال.

وفي الدقيقة 74، دفع كلوب بورقته الثالثة بنزول جونز على حساب ميلنر بعد تعرض الأخير للإصابة.

وتحصل برايتون بعدها مباشرة على مخالفة على حدود منطقة الجزاء، نفذها مارش مسددًا كرة مباشرة أمسك بها أليسون بسهولة.

وكاد برايتون أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 81، بعدما أرسل مارش عرضية من الجانب الأيسر، وكاد روبرتسون أثناء إبعادها أن يسجل الكرة بالخطأ في مرماه، إلا أن الكرة علت العارضة.

وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 84، بعدما أرسل روبرتسون عرضية متقنة من مخالفة، ارتقى لها ماني مسددًا رأسية قوية سكنت الشباك، قبل أن يتم إلغاء بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وتحصل برايتون على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد الرجوع إلى تقنية الفار، بعدما سدد روبرتسون قدم ويلبيك بدلًا من الكرة، ونفذ جروس الركلة بنجاح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في منتصف المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

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