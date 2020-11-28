بالصور.. أمانة بغداد يقهر القوة الجوية في ستاد كربلاء

2020/11/28 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط فريق القوة الجوية متصدر الدوري العراقي الممتاز، بفخ أمانة بغداد ليخسر بهدف دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

الهدف الوحيد جاء في الدقيقة 50 من ركلة جزاء سجل منها جبار كريم لمصلحة أمانة يغداد.

تأثرت المباراة ببرودة الجو وغابت الإثارة مع بعض المحاولات، هنا وهناك لم تكن بالخطورة اللازمة، وتعرض لاعب أمانة بغداد المحترف النيجيري سامويل ايكو مع نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، حدث المنعطف بالخطأ الذي ارتكبه الحارس محمد صالح في الدقيقة 48، بضرب مهاجم بغداد بدون مبرر ليتعرض للطرد المباشر واحتساب ركلة جزاء نجح في تنفيذها جبار كريم ليسجل منها الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 50 من المباراة.

وضغط فريق القوة الجوية بقوة وأضاع كما هائلا من الفرص نتيجة التسرع أمام المرمى، فأهدر إبراهيم بايش كرتين أمام المرمى وأضاع البديل حمادي أحمد كرة بمواجهة المرمى.

وأضاع أيمن حسين كرة من رأسية تألق الحارس سرهنك في التصدي لها ولعدد من الكرات الخطرة لتنتهي المباراة بفوز بهدف دون رد لمصلحة أمانة بغداد.

ورفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة السادسة ليرتقي إلى المركز الـ14 وتجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة العاشرة بالصدارة المؤقتة.

الزوراء يتألق

تألق الزوراء وحقق فوزا مهما على مضيفه الحدود بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي لحساب نفس الجولة.

افتتح التسجيل اللاعب نجم شوان في الدقيقة 30 وعزز للزوراء علاء عبد الزهرة في الدقيقة 40، فيما سجل هدف الحدود منار طه في الدقيقة 89.

ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الحدود عند النقطة الرابعة في المركز الـ16.

فوز قاتل

وخطف السماوة فوزا قاتلا من ضيفه فريق الكرخ بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السماوة لحساب الجولة الخامسة.

الهدف الوحيد جاء عبر المدافع إياد سدير في الدقيقة الأخيرة من المباراة، الفوز رفع رصيد السماوة إلى النقطة السابعة في المركز الـ12 وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة السابعة في المركز التاسع.

تعادل سلبي

انتهت مواجهة فريقي النجف ونفط ميسان بالتعادل السلبي والتي أقيمت على ملعب الساحر أحمد راضي في نادي الكرخ.

وعجز الفريقان عن الوصول لشباك بعضهما لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ليرفع النجف رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الـ11 ويرفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثامن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. أمانة بغداد يقهر القوة الجوية في ستاد كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. أمانة بغداد يقهر القوة الجوية في ستاد كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).