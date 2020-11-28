2020/11/28 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق إحدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم السبت، توقف الملاحة في قناة خور عبدالله بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة في اليومين الماضيين.

وذكر مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "سوء الأحوال البحرية وتأثرها بحالة الطقس تسبب بتوقف عملية إرسال بدل الطواقم البحرية العاملة في الموانئ النفطية الواقعة في المياه الإقليمية العراقية من الخليج العربي" .

وأضاف، أن "إدارة الشركة تهتم أولاً بسلامة الكوادر البحرية العاملة في الموانئ، وأنه وجه بإيقاف أعمال الملاحة البحرية في قناة خور عبدالله بسبب حالة البحر غير المستقرة حفاظاً على سلامة الجميع".

وأشار إلى أن "الكوادر الملاحية ستعاود استئناف نشاطها بعد استقرار حالة الطقس".

يذكر أن قسم السيطرة والتوجيه البحري في الشركة العامة لموانئ العراق أصدر تعليماته بضرورة إيقاف الملاحة في قناة خور عبدالله للسفن والوحدات البحرية القادمة والمغادرة لموانئ أم قصر وخور الزبير بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج، حفاظاً على أمن وسلامة السفن والطواقم العاملة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: سوء الاحوال الجوية والبحرية تسبب بإيقاف الملاحة في قناة خور عبد الله) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: سوء الاحوال الجوية والبحرية تسبب بإيقاف الملاحة في قناة خور عبد الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).