سوء الاحوال الجوية والبحرية توقف الملاحة في قناة خور عبد الله

2020/11/28 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلنت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق، السبت، توقف الملاحة في قناة خور عبدالله بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقال المدير العام للشركة، فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن ” سوء الاحوال البحرية وتأثرها بحالة الطقس تسبب بتوقف عملية ارسال بدل الطواقم للموانئ النفطية ( البصرة – العمية )”، موضحاً ، أن “ادارة الشركة تهتم اولاً بسلامة الكوادر البحرية العاملة في الموانئ ”

وأضاف، “وجهنا بإيقاف أعمال الملاحة البحرية في قناة خور عبدالله بسبب حالة البحر غير المستقرة حفاظاً على سلامة الجميع”، مشيراً الى ان “الكوادر الملاحية ستعاود استئناف نشاطها بعد استقرار حالة الطقس “. انتهى25س

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