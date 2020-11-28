قصف تركي جديد في دهوك وسط استياء شعبي على حكومتي المركز والإقليم

2020/11/28 | 18:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/دهوك..

أفاد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في دهوك عمر زاخولي، السبت، باستهداف المدفعية التركية لعدد من قرى قضاء زاخو شمالي العراق.

وقال زاخولي لـ /المعلومة/ إن “المدفعية التركية المتواجدة في قواعدها العسكرية على الشريط الحدودي مع العراق، قصفت اليوم قرى بانكا العليا والسفلي وناحية باطوفا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك”.

وأضاف أن “القصف تسبب بحرق مساحات واسعة من الغابات الزراعية، فضلا عن نزوح عشرات العوائل إلى مركز الناحية”.

وأشار إلى “وجود استياء شعبي ونقمة على حكومتي بغداد وأربيل لفشلهما بإيقاف القصف التركي المستمر منذ أشهر بحجة وجود حزب العمال الكردستاني، رغم أن المنطقة زراعية بحتة، ولاوجود فيها لأي نشاط مسلح”.



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