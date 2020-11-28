أمين بغداد يؤكد استمرار استعدادات أمانة العاصمة لموجات الأمطار المقبلة

2020/11/28 | 18:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد أمين بغداد، علاء معن، السبت، استمرار استعدادات أمانة العاصمة لموجات الأمطار المقبلة، فيما أشاد بإسناد الوزارات للأمانة في أعمالها خلال الايام الماضية. وقال معن في تصريح صحفي تابعه “النور نيوز” إن “الاستعدادات جارية، حيث قامت الأمانة بتنظيف المحطات بشكل تام، وتصفيرها من المياه، وتصريف المياه في خطوط النقل، وإدامتها”، لافتاً إلى …

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