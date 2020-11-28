تعزيز أمني في مدن عراقية عدة بعد صدامات دامية في الناصرية استمرت طوال الليل

2020/11/28 | 18:06 - المصدر: فرانس 24

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أقالت السلطات العراقية قائد شرطة مدينة الناصرية وفتحت تحقيقا بعد صدامات عنيفة تجددت الجمعة واستمرت طيلة الليل بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية المناهضة للحكومة وأنصار مقتدى الصدر وخلفت عددا من القتلى وعشرات الجرحى. وفرضت السلطات حظرا للتجول في الناصرية وشددت عدة مدن عراقية أخرى الإجراءات الأمنية حيث فرضت مدينتي الكوت والعمارة قيودا جديدة على الحركة.





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