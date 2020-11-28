لحل الأزمة الاقتصادية.. مقترحات برلمانية عاجلة لحكومة الكاظمي (وثيقة)

2020/11/28 | 18:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، ارسال ورقتها الإصلاحية للأزمة المالية الى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي في بيان رسمي تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (28 تشرين الثاني 2020)، أن "المقترحات التي أرسلتها اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء تتضمن حلولا عاجلة للأزمة المالية وتمنح الحكومة فرصة حقيقة لتدارك تداعياتها أو التخفيف منها على أقل تقدير".

واضاف، أن "اللجنة المالية أرسلت كتابا إلى الحكومة طالبت فيه بضرورة تنفيذ توصيات الورقة البيضاء التي قدمتها وزارتا المالية والتخطيط بإعتبار أن أغلب تلك التوصيات تقع في صلب اختصاص وصلاحيات السلطة التنفيذية وأن اللجنة أكدت ضرورة تحديد التوقيتات الزمنية اللازمة والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ التوصيات ليتسنى للبرلمان مراقبة الأداء وتقييمه".

وأوضح السامرائي، أن "اللجنة المالية تعمل بروح الفريق الواحد وتأمل أن ينعكس ذلك على عملها المشترك مع الحكومة لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد بأقل ما يمكن من الضرر على اقتصاده، خصوصا أن مواصلة الاقتراض ستكون له تداعيات مستقبيلة خطيرة، ليس فقط على اقتصاد البلاد، بل وعلى وحدته وسيادته، ويمنح الفرصة للمؤسسات النقدية الدولية للتحكم بوضعنا الاقتصادي بشكل عام".

ا.ح

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