نائب: الحكومة غير جادة بارسال الموازنة للبرلمان

2020/11/28 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي، اليوم السبت، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير جادة بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الى مجلس النواب.

وقال العاطفي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “حكومة الكاظمي تحاول الاعتماد على الاقتراض لتسديد الرواتب وسد الالتزامات المالية للبلاد”، لافتا الى ان “الحكومة غير جادة بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الى مجلس النواب حتى الان”.

واضاف ان “الكاظمي خالف نصوص البرنامج الحكومي المصوت عليه داخل مجلس النواب من خلال عدم تقديم موازنة تتناسب مع الازمة المالية الحالية”، مبينا ان “عدم جدية الحكومة بارسال الموازنة ستدخل البلاد بازمة مالية جديدة للعام المقبل”.

و اكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، في وقت سابق ، ان عدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لمجلس النواب وفق موعدها المحدد سيفاقم الازمة المالية في البلاد.



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