حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الإصابات اليومية

2020/11/28 | 18:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل تزايد بحالات الشفاء من وباء كورونا مقارنة بالإصابات اليومية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أنه “تم تسجيل 1606 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن تماثل 2240 حالة للشفاء من الوباء”.

وأضافت أنه “تم تسجيل 33 حالة وفاة بالفيروس”.

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