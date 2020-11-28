الكاظمي يوجه استباق توقفات شبكة تصريف المياه في عموم البلاد

2020/11/28 | 18:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اطلع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على الاستعدادات المستمرة لتأمين عملية تصريف مياه الأمطار، وزار إحدى محطات تصريف المياه في جانب الكرخ، والتقى بالكوادر العاملة فيها.

وبحسب بيان عن مكتب الكاظمي فإن الاخير “تابع ميدانياً التحضيرات والاستعدادات التي اتخذتها الكوادر الخدمية في أمانة بغداد والأجهزة الخدمية الأخرى، من أجل تأمين تصريف مياه الأمطار”.

واضاف البيان أن “الكاظمي وجه بتجاوز المشاكل التي واجهت عمل هذه الكوادر، واستباق التوقفات رغم العقبات البنيوية التي تعتري شبكة تصريف المياه في عموم البلاد، إذ أنها مازالت تعاني من التقادم وعدم التحديث، كما أنها لا تواكب الزيادة السكانية التي حصلت في جميع الأحياء السكنية لمدينة بغداد”.

ووجّه الكاظمي وفقاً للبيان، كلمة الى “العاملين في هذا القطاع الخدمي، حثّهم فيها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبذل قصارى الجهود الاستثنائية ، فهي مسؤولية أجهزة الدولة تجاه المواطن، مبيّناً أن المواطن العراقي يستحق أن ينال أفضل الخدمات، وتوفير الحياة الكريمة له”.

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