الموارد المائية تتحدث عن جوانب ايجابية في “الفيضانات”

2020/11/28 | 18:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، ان كميات الامطار الساقطة ستساهم في المحافظة وتعزيز الخزين المائي، فيما وجهت باستنفار كافة الجهد الالي والبشري في بغداد والمحافظات لاحتواء الامطار والسيول.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “كميات الامطار الساقطة ستساهم في المحافظة وتعزيز الخزين المائي في كافة الخزانات المائية في العراق”، موجها “بأستنفار كافة الجهد الالي والبشري للوزارة في بغداد والمحافظات لاحتواء الامطار والسيول وخزنها في السدود والخزانات”.

وشددت على ضرورة “تقديم الدعم المطلوب للحكومات المحلية في محافظات النجف والديوانية وواسط وميسان وديالى للمساهمة في السيطرة على موجه الامطار التي أجتاحت البلاد”.

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