اختلاس علاج جائحة كورونا في مستشفى البصرة.. والنزاهة تصدر بيانا

2020/11/28 | 18:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تمكنت هيئة النزاهة، السبت، من ضبط عملية اختلاس تخص علاج المرضى المصابين بجائحة كورونا من قبل موظفي الردهة الوبائية في مستشفى البصرة التعليمي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (28 تشرين الثاني 2020)، إن "ملاكاتها في مديرية تحقيق البصرة نفذت عملية ضبط في مستشفى البصرة التعليمي، حيث تم ضبط أضابير خاصة تتعلق بعلاجات لمرض كورونا قد تم اختلاسها"، لافتة إلى أن "ملاكات مديرية تحقيق البصرة التي انتقلت إلى المستشفى تمكنت من ضبط (10) أضابير تخص اختلاس علاج (اكتيمرا ڤيال) المخصص لعلاج المرضى المصابين بوباء كورونا".

وأوضحت الهيئة في بيانها أن "موظفي الردهة الوبائية في المستشفى قاموا باختلاس العلاج الذي يصل سعر (الإبرة) الواحدة منه إلى (1,250,000) دينار"، مبينة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نفذت بناء على مذكرة ضبط قضائية، وعرضه رفقة الأوليات على قـاضي محـكمة التحـقيق المختصة بقـضايا النـزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

واختتم البيان بالقول "وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف أيلول الماضي عن ضبط مواد تستخدم للفحص السريع؛ للكشف عن وباء كورونا بحوزة مسؤولة مختبر أهلي، مبينة أن تلك المواد تعود لدائرة صحة البصرة".

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