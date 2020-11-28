المرور تعلن توزيع اللوحات المرورية لكافة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات

2020/11/28 | 18:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، اليوم السبت، انه تم توزيع اللوحات المرورية لكافة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات.

وقال حسين في بيان صحفي، انه “تم توزيع اللوحات المرورية لكافة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات وستطبع وتوزع خلال اليومين القادمين”.

واكد “سنعمل بنظام الشفتات (صباحي ،مسائي) في مجمعات التسجيل من اجل اكمال المعاملات المتراكمة وتقديم خدمة افضل للمراجع الكريم”.

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