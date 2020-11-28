الموارد المائية بشأن امطار اليوم: ستساهم في تعزيز الخزين المائي

2020/11/28 | 18:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، ان كميات الامطار الساقطة ستساهم في المحافظة وتعزيز الخزين المائي، فيما وجهت بأستنفار كافة الجهد الالي والبشري في بغداد والمحافظات لاحتواء الامطار والسيول.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “كميات الامطار الساقطة ستساهم في المحافظة وتعزيز الخزين المائي في كافة الخزانات المائية في العراق”، موجها “بأستنفار كافة الجهد الالي والبشري للوزارة في بغداد والمحافظات لاحتواء الامطار والسيول وخزنها في السدود والخزانات”.

واكدت على “ضرورة تقديم الدعم المطلوب للحكومات المحلية في محافظات النجف والديوانية وواسط وميسان وديالى للمساهمة في السيطرة على موجه الامطار التي أجتاحت البلاد”.

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