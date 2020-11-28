2020/11/28 | 18:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

عين بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، اليوم السبت، ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح “كوفيد-19″، في إشارة إلى أن الحكومة تستعد لبرنامج تطعيم شامل.

ويشغل الزهاوي، وهو من أصل عراقي، منصب وزير الدولة للأعمال.

وسيرفع الزهاوي تقاريره إلى وزير الصحة مات هانكوك، في منصبه الجديد مع تركيزه الأساسي على توزيع اللقاح على الرغم من أنه سيحتفظ ببعض مسؤوليات عمله الحالي.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء اليوم إن الترتيب الجديد مؤقت وسيستمر حتى الصيف المقبل على الأقل.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تكلف شخصية عراقية بمهمة توزيع لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تكلف شخصية عراقية بمهمة توزيع لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).