رئيس الجمهورية والتيار الصدري يبحثان إعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية

2020/11/28 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، مع وفد الهيأة السياسية للتيار الصدري برئاسة نصار الربيعي، الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة تحقق معايير النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، وإعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم السبت، في قصر السلام ببغداد، وفد الهيأة السياسية للتيار الصدري برئاسة نصار الربيعي”، مبينا انه “جرى، خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وتم التأكيد على أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة تحقق معايير النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، وإعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إراداتهم الحقيقية في اختيار ممثليهم”.

واضاف البيان، “كما تم التأكيد على أهمية حفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز مرجعية الدولة، ودعم الأجهزة الأمنية، وتطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، وتلبية حاجات المواطنين”.

ولفت الى ان “اللقاء بحث أيضا، الأوضاع الاقتصادية في البلد، وما تتطلبه من جهود وإجراءات تكفل دعم الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد وتنويع موارد الدولة من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها تداعيات وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية”.

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