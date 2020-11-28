2020/11/28 | 18:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مديرية السيطرة النوعية والمستلزمات الطبية KMCA التابعة لوزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، شركات الادوية من عدم الالتزام بتعليمات استخدام الملصقات على الادوية.

وقالت المديرية في بيان، ان المخالفين من شركات الادوية، للتعليمات الخاصة بالملصقات ستتعرض للمسائلة القانونية والعقوبات.

واضافت: ان الحملات والمتابعات مستمرة عن طريق اللجان المختصة في المديرية للالتزام بالتعليمات الخاصة بوضع (الملصقات) على الادوية ومراقبة المذاخر، مبينة ان الخطوة تأتي في سبيل استيراد اجود انواع الادوية من حيث النوعية والفعالية وسلامة المواطنين.

PUKmedia ترجمة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الاقليم تحذر شركات الأدوية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الاقليم تحذر شركات الأدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).