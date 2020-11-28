رئيس الجمهورية والهيأة السياسية للتيار الصدري يؤكدان ضرورة إعادة ثقة الشعب بالعملية الانتخابية

2020/11/28 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، على ضرورة إعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية. وذكر بيان رئاسي، تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس الجمهورية، برهم صالح، استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، وفد الهيأة السياسية للتيار الصدري برئاسة الدكتور نصار الربيعي".وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد",وتم التأكيد بحسب البيان على "أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة تحقق معايير النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، وإعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إراداتهم الحقيقية في اختيار ممثليهم".

كما تم التأكيد ايضا على "أهمية حفظ امن وسلامة المواطنين، وتعزيز مرجعية الدولة، ودعم الاجهزة الأمنية، وتطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، وتلبية حاجات المواطنين".

وبحث اللقاء أيضا، "الأوضاع الاقتصادية في البلد، وما تتطلبه من جهود وإجراءات تكفل دعم الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد وتنويع موارد الدولة من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها تداعيات وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية".

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