2020/11/28 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

فرضت القوات الامنية، السبت، حظراً للتجوال في محافظة واسط.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، إن "شرطة محافظة واسط فرضت حظراً للتجوال في المحافظة حتى إشعار آخر".

وكان مصدر من محافظة واسط افاد، اليوم السبت، بوفاة متظاهر متأثراً بحروق، إثر إقدامه على إحراق نفسه في وقت مبكر من فجر اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهر الذي أقدم على إحراق نفسه، في وقت مبكر من فجر اليوم، في ساحة اعتصام محافظة واسط، إثر تحرك القوات الأمنية نحو الساحة لرفع خيام الاعتصام، توفي ظهر اليوم السبت".

وأضاف، أن "المتظاهر توفي في المستشفى نتيجة تأثره بمضاعفات الحرق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة واسط تفرض حظراً للتجوال حتى إشعار آخر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة واسط تفرض حظراً للتجوال حتى إشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).