2020/11/28 | 18:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] اعلنت وزارة الداخلية، السبت، القبض على على ٢٩ عاملاً اجنبياً بينهم نساء في صالات الروليت ببغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ٢٩ عاملاً اجنبياً بينهم نساء في صالات الروليت ببغداد ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ٢٩ عاملاً اجنبياً بينهم نساء في صالات الروليت ببغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).