محافظ بغداد يؤكد السيطرة على مياه الامطار في أطراف العاصمة

2020/11/28 | 18:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلن محافظ بغداد محمد جابرالعطا، السبت، السيطرة على مياه الامطار في مناطق اطراف العاصمة.

وقال العطا، في بيان تلقته /المعلومة/ على هامش جولة له إن “جميع المحطات تعمل بطاقتها الكاملة وبانسيابية تامة فضلا عن استنفار ملاكات مديرية المجاري والياتها الثقيلة والتخصصية”، مستدركا في الوقت ذاته ان “الوضع تحت السيطرة في جميع مناطق الاطراف وضمن حدود وصلاحية المحافظة”.

واوضح العطا، ان “المحافظة لم تسجل اية مشاكل سواء في تصريف مياه الصرف الصحي او الامطار”.



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