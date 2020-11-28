وزير الموارد: الأمطار ستساهم في تعزيز الخزين المائي

2020/11/28 | 18:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعتبر وزير الموارد المائية، السبت، أن كميات الأمطار الساقطة ستساهم في المحافظة وتعزيز الخزين المائي في كافة الخزانات المائية في العراق.



وأضاف، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 تشرين الثاني 2020) أنه "وجه الوزير باستنفار كافة الجهد الالي والبشري للوزارة في بغداد والمحافظات لاحتواء الامطار والسيول وخزنها في السدود والخزانات وتقديم الدعم المطلوب للحكومات المحلية في محافظات النجف والديوانية وواسط وميسان وديالى للمساهمة في السيطرة على موجه الأمطار التي اجتاحت البلاد".

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