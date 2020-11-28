2020/11/28 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، احتجاجات تخللتها أعمال شغب وحرائق تنديدا بقانون جديد للحكومة يرى فيه معارضوه انتهاكا للحريات العامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرائق وأعمال شغب.. احتجاجات تهز العاصمة الفرنسية باريس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرائق وأعمال شغب.. احتجاجات تهز العاصمة الفرنسية باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).