متظاهرو الناصرية جنوبي العراق يطالبون باستقالة الكاظمي

2020/11/28 | 18:56 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشار كثيف لقوات الجيش والشرطة في مناطق تواجد المتظاهرين (فرانس برس)أصدرت اللجان التنسيقية لمتظاهري ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية جنوبي العراق، اليوم السبت، بياناً اتهمت فيه قوات الأمن العراقية بالتواطؤ مع أنصار رجل الدين مقتدى الصدر في الهجوم على الساحة وقمع المحتجين.

وطالبت اللجان التنسيقية، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالاستقالة، ومرجعية النجف والأمم المتحدة بالتدخل لحمايتهم، مؤكدة أنّ حصيلة الاعتداء بلغت نحو 100 قتيل وجريح.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من كسر المتظاهرين حظر التجول الذي تم فرضه على مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار المحلية، إذ عاد المئات من المحتجين إلى الساحة التي تم حرق خيامها واقتلاع منصتها بواسطة جرافات استقدمها أنصار الصدر.

وجاء في بيان ساحة اعتصام الحبوبي، "يوم أمس، كانت الناصرية تحضر لأستذكار مجزرة الزيتون في العام الماضي والتي اُرتكبت بحق المتظاهرين العزل وراح ضحيتها العشرات من أبناء الناصرية شهداء بالرصاص الحي ومئات الجرحى والمعاقين، استمر القمع الممنهج من الحكومة والمليشيات الساندة لها يومين آنذاك".

وتابع: "في ظل هذا الظرف الحزين... تفاجأنا باقتحام ساحة الحبوبي من قبل مليشيات تابعة لإحدى الجهات الحزبية (التيار الصدري) التي اعترفت بالجريمة عبر بيانات تابعة لقيادتها، وهي محملة بكل أنواع الأسلحة، أقدمت على حرق وتجريف كل الخيم في الساحة دون وجه حق، وراح ضحية اقتحامها الجبان هذا شهداء وجرحى تجاوزوا المائة".

وأضاف: "حدثت هذه المجزرة أمام أنظار القوات الأمنية بكل صنوفها، ولم تقدم أي حماية لساحة الحبوبي، وكأنما الأمر تم باتفاق بين الطرفين، هذه المليشيات سيطرت سيطرة مطلقة على مركز المحافظة بأسلحتها واستطاعت إسقاط المدينة بيدها، والقوات الأمنية والحكومة المركزية والمحلية بوضع تفرج غريب".

وطالب البيان "المرجعية العليا بالتدخل لحماية أرواح الشباب ومعاقبة المليشيات المجرمة عبر تجريمها شرعياً وببيانات واضحة كونها تدعي سلوكاً دينياً تجاه الثورة الشاملة لكل طوائف وأصناف المجتمع العراقي، والضغط معنا على الحكومة والأمم المتحدة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة العصيبة".

كما طالب البيان "حكومة الكاظمي بتقديم استقالتها لهذا الفشل الكبير بحفظ هيبة الدولة وحماية أرواح الشعب وحماية حق الاحتجاج والرفض والتعبير"، مشيراً إلى خذلان الحافظ وقائد الشرطة لأبناء المدينة.

وناشد "الأمم المتحدة بالتدخل فوراً"، بسبب ما اعتبره البيان "عجز الحكومات المتعاقبة عن حماية الشعب"، وختم البيان بالقول: "المجد والخلود لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى، والخزي والعار لقادة الموت والخراب في العراق.

بيان #ساحة_الحبوبياعتقد ان كل ما تستطيع ان تقدمه حكومة الصور هو قراءة سورة الفاتحة على الشهداء! #الناصرية pic.twitter.com/3JWkrXBc1k

— Jumana Mumtaz (@JAlbajari) November 28, 2020

تجدد التظاهرات

وفي هذه الأثناء، قال ناشطون في المدينة، إنّ حراكاً واسعاً سيطلق بالساعات المقبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، للدعوة إلى عودة التظاهرات في عموم المدن المنتفضة بالجنوب العراقي.

ووفقاً للناشط أحمد الناشي، فإنّ مدن كربلاء والنجف والبصرة تستعد فيها لجان تنسيقية لاستعادة الاحتجاجات عبر التنديد بجريمة قمع متظاهري الناصرية.

وأضاف الناشط، لـ"العربي الجديد"، أنّ الأوضاع ملتبسة في بغداد وساحة التحرير تحت سيطرة مليشيات وأنصار الصدر، لذا نأمل أن يعود الحراك للجنوب أولاً رداً على القمع المليشياوي".

وحول الأوضاع في ساحة الحبوبي، أكد شهود عيان استمرار تجمع المئات من الشباب في الساحة مع وجود مساعٍ لإعادة نصب خيام جديدة في الساحة، بالتزامن مع الاستعداد لتشييع جماعي لضحايا الساحة الذين قتلوا بنيران أنصار الصدر

🔴_قبل قليلمحافظة ذي قار.ثوار الناصرية يستعيدون ساحة الحبوبي في الناصرية بهتاف : "هاي طلابه وعد ذي قار شلون تفض وتخلصعمي أريد اروح للناصرية هناك الحرية و الاحرار🇮🇶✌ pic.twitter.com/xv4Zw5Gkvl

— أبو حلاوة 🇮🇶🇮🇶🇮🇶✌️✌️ (@Fakhir1977) November 28, 2020

وشوهد انتشار كثيف لقوات الجيش والشرطة في مناطق تواجد المتظاهرين خاصة على جسر الحضارات وشارع الزيتون.

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