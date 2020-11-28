الديوانية تعطل دوام المدارس غداً مع استمرار الامتحانات الوزارية

2020/11/28 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت الحكومة المحلية في الديوانية، اليوم السبت، تعطيل دوام المدارس غداً بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في المحافظة، مع استمرار الامتحانات الوزارية.

وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه تقرر تعطيل الدوام غداً في المدارس فقط، باستثناء الامتحانات الوزارية في عموم المحافظة.

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد غداً الأحد.

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