هزة أرضية تضرب وسط العراق

2020/11/28 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

ضربت هزة أرضية، السبت، شرق طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، بقوة (3,2) درجة على مقياس ريختر، ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين.

وقالت وزارة النقل في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (28 تشرين الثاني 2020)، ان "مراصدها في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم السبت الموافق 28/11/2020 في شمال شرق طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين عند الساعة (1:23:44) بالتوقيت المحلي" .

وأوضحت الوزارة، ان "قوتها قد بلغت (3,2) درجة على المقياس وتبعد (36) كم شمال شرق طور خورماتو من محافظة صلاح الدين".

وأضافت: "ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنيين، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى، ونهيب بالمواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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