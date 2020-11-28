الداخلية: اعتقال 29 مخالفا يعملون في إدارة صالات الروليت ببغداد (صورة)

2020/11/28 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 33 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، اعتقال 29 مخالفا يحملون مختلف الجنسيات الاجنبية يعملون في إدارة صالات الروليت بالعاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (28 تشرين الثاني 2020)، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود، تمكنت مفاز مديرية الإقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني والقطعات الماسكة، من القاء القبض على 29 مخالفا يحملون مختلف الجنسيات الاجنبية في شارع النضال ببغداد، حيث كان هؤلاء الأشخاص يعملون في إدارة صالات الروليت".

وأضاف البيان، "وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصوليا وفق السياقات المعمول بها".

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