التربية النيابية: آلية العام الدراسي ملزمة لجميع المدارس الحكومية واهلية

2020/11/28 | 19:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، أن قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن بدء العام الدراسي ملزم لجميع المدارس.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “قرارات وزارة التربية واللجنة العليا بشأن العام الدراسي ملزمة لجميع المدارس الحكومية والأهلية”.

وأضاف، أن “دوام المدارس الأهلية سيكون يوما واحدا أسوة بالمدارس الحكومية”، مؤكدا أن “لجنته تعتزم مخاطبة وزارة التربية لمعرفة أسباب الاستثناءات التي تم إعطاؤها لبعض المدارس”.

وكانت وزارة التربية قد حددت يوم 29 من شهر تشرين الثاني موعداً لبدء العام الدراسي في المدارس، فيما وضعت آليات لتنظيم الدوام في المدارس.

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