القصة هي انعكاس لتجارب الحياة

2020/11/28 | 19:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت اليوم السبت، بحضور نخبة من المثقفين والاكاديميين والأدباء، في مكتبة آشتي بمجمع داون تاون بأربيل، ندوة للاديب كمال سعدي، بمناسبة صدور مجموعة قصصه.

حيث وصفه الكاتب صابر رشيد، كونه من كتاب القصه الجيدين ووصف القصص التي نشرت قبل طبع الكتاب

هي قصص تعبر بواقعية عن قصص كمال سعدي التي تعالج كاللوحة الإنسانية التي تشير إلى معالجات المجتمع من الواقع المعيشي الفقير ورفض بعض الشخوص التي تعيش على حساب المجتمع واستغلالها

باساليب غير منطقية وبعيدة عن الواقع الإنساني.

وخلال الندوة جرت مناقشات وتوجيه اسئلة من قبل الحضور وقد رد واجاب المحاضر عن جميع التساؤلات مع بعض التوضيحات عن تأليف الكتاب بعد جمع النصوص التي نشرت في مجموعة مجلات.

هذا ويعتبر الكتاب اصدار جديد والقصة بمفهوم المؤلف هي انعكاس لتجارب الحياة، وتم توقيع الكتاب وتوزيعه على الحضور..

PUKmedia / متابعة زيد محمود‌

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