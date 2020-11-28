تصريحات “حازمة” بشأن انطلاق دوام المدارس

2020/11/28 | 19:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت لجنة التربية النيابية أن قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن بدء العام الدراسي ملزم لجميع المدارس.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري لوكالة الأنباء العراقية وتابعته “يس عراق”، اليوم السبت، إن “قرارات وزارة التربية واللجنة العليا بشأن العام الدراسي ملزمة لجميع المدارس الحكومية والأهلية.

وأضاف، أن “دوام المدارس الأهلية سيكون يوما واحدا أسوة بالمدارس الحكومية، مؤكدا أن لجنته تعتزم مخاطبة وزارة التربية لمعرفة أسباب الاستثناءات التي تم إعطاؤها لبعض المدارس.

وأكدت وزارة التربية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قرار بدء العام الدراسي الجديد صدر من خلية الأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة.

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