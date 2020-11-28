ايران والخليج ..(مواجهة ام تخفيف التوتر ) : - فؤاد الصلاحي

2020/11/28 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي هناك اشكالية معقدة في تراكماتها وتفاعلاتها بين العرب وايران بصفة عامة وبين ايران والخليج بصفة خاصة ..والتوجس والريبة تشكل صفة في علاقة الطرفين خاصة وان ايران اصبحت فاعلة ومؤثرة كطرف اقليمي في عموم المنطقة العربية ليس من خلال جماعات تابعة لها في اربع عواصم عربية بل أيضا من خلال تفوقها العسكري والديموجرافي على جيرانها من دول الخليج ناهيك ان خبراتها القتالية تم تجريبها لمدة ثمان سنوات سابقة وهي ايضا ......





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