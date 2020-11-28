2020/11/28 | 19:26 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي النجدة اولاً في بطولة اندية بغداد للمتقدمين بالمواي تاي والجنسية ثانيا والصناعات الكهربائية بالمركز الثالث هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/28 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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