مواقع الإصابات الجديدة في قاطع الرصافة ببغداد

2020/11/28 | 19:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال مدير الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس"، (28 تشرين الثاني 2020)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:".

57 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الاول 13 حالة

قطاع البلديات الثاني 6 حالات

قطاع الرصافة 16 حالة

قطاع الشعب 11 حالة

قطاع المدائن 3 حالات

قطاع الصدر 8 حالات

76حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

وأضاف الساعدي أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 70568، توفي منهم 1396، فيما اكتسب الشفاء 67057 ، ومتبقي قيد العلاج 211".

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