ادارة مطار النجف توضح حقيقة اندلاع حريق داخل مبناها

2020/11/28 | 19:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اوضحت ادارة مطار النجف الاشرف الدولي، السبت، حقيقة اندلاع حريق داخل مبناها.

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